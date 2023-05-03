В Тверской области открыли сезон туристической навигации
- Legion-Media
Об этом сообщает tverigrad.ru.
По итогам 2022 года количество судозаходов в регион выросло на 17% и достигло 399. В этом сезоне планируется принять 434 теплохода.
Кроме того, в текущем сезоне планируют увеличить время стоянки с двух — трёх часов до семи — девяти.
Также стало известно, что в Севастополе начался приём заявлений на отдых детей в летних лагерях, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.
«Рекомендуем родителям воспользоваться сервисом «Госуслуги». Современные технологии и дистанционный формат подачи заявления позволяет в кратчайшие сроки подать заявление, при этом не собирая большой пакет документов. Система подтягивает данные автоматически», — отметил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
Ранее сообщалось, что сезон речного туристического судоходства стартовал в Сарапуле.