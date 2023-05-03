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В Тверской области открыли сезон туристической навигации

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В Тверской области начался сезон туристической навигации. С 29 апреля по 1 мая причалили первые 12 теплоходов.
В Тверской области открыли сезон туристической навигации
  • Legion-Media

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По итогам 2022 года количество судозаходов в регион выросло на 17% и достигло 399. В этом сезоне планируется принять 434 теплохода.

Кроме того, в текущем сезоне планируют увеличить время стоянки с двух — трёх часов до семи — девяти.

Также стало известно, что в Севастополе начался приём заявлений на отдых детей в летних лагерях, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Рекомендуем родителям воспользоваться сервисом «Госуслуги». Современные технологии и дистанционный формат подачи заявления позволяет в кратчайшие сроки подать заявление, при этом не собирая большой пакет документов. Система подтягивает данные автоматически», — отметил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Ранее сообщалось, что сезон речного туристического судоходства стартовал в Сарапуле.

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