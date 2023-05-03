Выставка о конкурсе «Лидеры России» открылась в Москве

В cаду «Эрмитаж» в Москве начала работу выставка, посвящённая конкурсу управленцев «Лидеры России». Она будет открыта до 31 мая.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«За пять лет у «Лидеров России» появилась большая история — это прохождение оценочных испытаний, результативные встречи с наставниками, рассказы конкурсантов о том, как проект изменил их жизнь, карьерные достижения, научные разработки, социальные проекты участников и многое другое», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По его словам, на фотографиях представлены самые яркие моменты конкурса.

Участниками нового сезона кадрового конкурса «Лидеры России» по итогам первого месяца заявочной кампании стали 100 тыс. человек из всех регионов России и 79 стран мира.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.