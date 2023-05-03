Автоэксперт Субботин высказался о необходимости электромобилей в мегаполисах
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«Электромобиль хорош там, где у тебя частный дом… Потому что удобно приехать и восемь-десять часов заряжать машину. В мегаполисе это невозможно», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, важнейшим условием для работы электромобиля является мощная батарея.
«Психологический момент очень важен, когда постоянно думаешь, хватит ли зарядки, чтобы доехать до работы или до приятеля, чтобы подзарядиться», — пояснил он.
Как считает Субботин, нужен аккумулятор, способный конкурировать с топливным баком по скорости заправки, дальности хода и отсутствию потери ёмкости.
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