Турэксперт Арутюнов предупредил о фейковых приложениях по продаже путёвок

Гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о мерах безопасности при покупке путёвок онлайн. В частности, он посоветовал искать поставщика конкретных услуг и не использовать фейковые приложения.

«Надо не искать приложения, надо искать, прежде всего, поставщика услуг. За любым приложением стоит поставщик — это либо туроператор, либо отельная цепочка, либо отель, либо принимающая туристическая компания», — заявил Арутюнов в беседе с телеканалом «360».

По его словам, надо проверить репутацию поставщика, изучить отзывы знакомых или отзывы на проверенных сайтах.

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