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Турэксперт Арутюнов предупредил о фейковых приложениях по продаже путёвок

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Гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о мерах безопасности при покупке путёвок онлайн. В частности, он посоветовал искать поставщика конкретных услуг и не использовать фейковые приложения.
Турэксперт Арутюнов предупредил о фейковых приложениях по продаже путёвок
  • Gettyimages.ru

«Надо не искать приложения, надо искать, прежде всего, поставщика услуг. За любым приложением стоит поставщик — это либо туроператор, либо отельная цепочка, либо отель, либо принимающая туристическая компания», — заявил Арутюнов в беседе с телеканалом «360».

По его словам, надо проверить репутацию поставщика, изучить отзывы знакомых или отзывы на проверенных сайтах.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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