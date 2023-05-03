Турэксперт Арутюнов предупредил о фейковых приложениях по продаже путёвок
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«Надо не искать приложения, надо искать, прежде всего, поставщика услуг. За любым приложением стоит поставщик — это либо туроператор, либо отельная цепочка, либо отель, либо принимающая туристическая компания», — заявил Арутюнов в беседе с телеканалом «360».
По его словам, надо проверить репутацию поставщика, изучить отзывы знакомых или отзывы на проверенных сайтах.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.