Гришин: суперфинал для ЦСКА будет как домашняя игра

Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейцы должны одержать победу в Кубке России.

«ЦСКА играл лучше, заслуженно победил и попал в суперфинал. Теперь надо сделать последний шаг и брать трофей. Тем более финал будет в Москве, любой из соперников армейцев будет приезжим, так что можно считать, что будет домашняя игра», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Встреча с «Уралом» прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1 в Москве.

В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти. Таким образом, ЦСКА вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов.

Соперник екатеринбургской команды определится в матче «Краснодар» — «Акрон».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над «Уралом».