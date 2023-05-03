В Ижевске пройдёт выставка «Истории нашей Победы»
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Об этом сообщает izh.kp.ru.
Экспозиция будет организована в рамках проекта «Истории нашей Победы», участники которого делятся воспоминаниями и историями родных. Для участия в выставке отобраны 28 историй о подвигах на полях сражений или в тылу.
Также стало известно, что в Ульяновске откроют аллею Городов-Героев, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное правительство. Она будет расположена на территории Ульяновского профессионально-политехнического колледжа.
Ранее сообщалось, что в учреждениях культуры Татарстана пройдёт более 350 мероприятий ко Дню Победы.