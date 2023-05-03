В Ижевске пройдёт выставка «Истории нашей Победы»

На Центральной площади Ижевска состоится фотовыставка «Истории нашей Победы». Она пройдёт с 9 по 12 мая.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Экспозиция будет организована в рамках проекта «Истории нашей Победы», участники которого делятся воспоминаниями и историями родных. Для участия в выставке отобраны 28 историй о подвигах на полях сражений или в тылу.

Также стало известно, что в Ульяновске откроют аллею Городов-Героев, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное правительство. Она будет расположена на территории Ульяновского профессионально-политехнического колледжа.

Ранее сообщалось, что в учреждениях культуры Татарстана пройдёт более 350 мероприятий ко Дню Победы.