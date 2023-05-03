Офтальмолог Миргородская: недосып может вызвать проблемы со зрением

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская заявила, что недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к другим проблемам со зрением.

«Есть такая крылатая медицинская фраза: глаза — это часть мозга, вынесенная на периферию. Глаз — это действительно сложный орган, который воспринимает световые импульсы и передаёт их по зрительным путям в кору затылочной части головного мозга, то есть, по сути, можно сказать, что мы видим не глазами, а мозгом», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

Как пояснила Миргородская, для нормального функционирования нервной системы нужно не менее семи — девяти часов сна в сутки.

По словам эксперта, важно давать себе отдохнуть.

«А при нарушении качества сна и проблемах с засыпанием необходимо обратиться к врачу-сомнологу», — добавила Миргородская.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.