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Офтальмолог Миргородская: недосып может вызвать проблемы со зрением

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Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская заявила, что недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к другим проблемам со зрением.
Офтальмолог Миргородская: недосып может вызвать проблемы со зрением
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«Есть такая крылатая медицинская фраза: глаза — это часть мозга, вынесенная на периферию. Глаз — это действительно сложный орган, который воспринимает световые импульсы и передаёт их по зрительным путям в кору затылочной части головного мозга, то есть, по сути, можно сказать, что мы видим не глазами, а мозгом», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

Как пояснила Миргородская, для нормального функционирования нервной системы нужно не менее семи — девяти часов сна в сутки.

По словам эксперта, важно давать себе отдохнуть.

«А при нарушении качества сна и проблемах с засыпанием необходимо обратиться к врачу-сомнологу», — добавила Миргородская.

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