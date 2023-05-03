В Ленинградской области возле ЛЭП нашли шесть похожих на взрывные устройства предметов

В Ленинградской области во время осмотра территории у линии электропередачи (ЛЭП) были обнаружены шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По его данным, подозрительные предметы были найдены сотрудниками Росгвардии 3 мая около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово.

На место инцидента направились сотрудники оперативных служб. Проводятся мероприятия по проверке данных о возможной угрозе теракта.

2 мая стало известно, что неустановленное взрывное устройство сработало в районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области.