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В Ленинградской области возле ЛЭП нашли шесть похожих на взрывные устройства предметов

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В Ленинградской области во время осмотра территории у линии электропередачи (ЛЭП) были обнаружены шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства.
В Ленинградской области возле ЛЭП нашли шесть похожих на взрывные устройства предметов
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По его данным, подозрительные предметы были найдены сотрудниками Росгвардии 3 мая около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово.

На место инцидента направились сотрудники оперативных служб. Проводятся мероприятия по проверке данных о возможной угрозе теракта. 

2 мая стало известно, что неустановленное взрывное устройство сработало в районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области.

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