В Ленинградской области возле ЛЭП нашли шесть похожих на взрывные устройства предметов
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По его данным, подозрительные предметы были найдены сотрудниками Росгвардии 3 мая около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово.
На место инцидента направились сотрудники оперативных служб. Проводятся мероприятия по проверке данных о возможной угрозе теракта.
2 мая стало известно, что неустановленное взрывное устройство сработало в районе железнодорожной станции Снежетьская в Брянской области.