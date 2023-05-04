Трое фигурантов по делу об убийстве аниматоров на трассе на Кубани арестованы до 30 июня, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, мужчины напали на 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко 28 апреля.

Как пишет kp.ru, незадолго до исчезновения Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что в районе Выселковского района пробил колесо своей иномарки.

Утром 29 апреля, когда муж так и не вернулся, женщина обратилась в полицию.

По факту исчезновения аниматоров было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершённое из корысти).

1 мая в СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе. Это в часе езды от станицы Ирклиевской, где в последний момент машина попала в объектив камеры видеонаблюдения.