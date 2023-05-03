В Нижнем Новгороде прошла церемония закрытия Всероссийской олимпиады по географии
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что всего в финале олимпиады приняли участие более 250 школьников из 72 регионов страны, из них 105 учащихся стали призёрами и 24 — победителями.
В частности, трое учащихся школ Нижнего Новгорода стали призёрами олимпиады.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.