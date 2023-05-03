В Нижнем Новгороде прошла церемония закрытия Всероссийской олимпиады по географии

Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по географии состоялась в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что всего в финале олимпиады приняли участие более 250 школьников из 72 регионов страны, из них 105 учащихся стали призёрами и 24 — победителями.

В частности, трое учащихся школ Нижнего Новгорода стали призёрами олимпиады.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.