На ВДНХ проведут реставрацию ресторана «Золотой колос»

Масштабную реставрацию ресторана «Золотой колос» на ВДНХ оценили почти в 1 млрд рублей. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Максимальная цена контракта — 935,9 млн рублей, сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на официальный сайт ВДНХ.

Цель работ — приспособить здание для современного использования.

Как уточняется, ресторан построили в 1954 году по проекту архитектора Андрея Ефимова. Площадь застройки составляет 4092,5 кв. м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, о чём заявил мэр столицы Сергей Собянин.