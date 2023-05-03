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«Ъ»: военкоматам обещают доступ к медицинской информации призывников из ЕГИСЗ

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Согласно проекту постановления правительства, вносящего изменения в положение о призыве граждан на военную службу, предлагается, в частности, для формирования электронных личных дел призывников использовать данные из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
«Ъ»: военкоматам обещают доступ к медицинской информации призывников из ЕГИСЗ
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас при рассмотрении вопроса пригодности гражданина к воинской службе военкоматы ориентируются на лист медосвидетельствования с заключением врача и карту медицинского освидетельствования призывника.

В статье говорится, что, согласно проекту постановления, Минобороны рассчитывает использовать и «сведения, полученные в электронной форме из ЕГИСЗ».

При этом, как уточняет издание, неясно, идёт ли речь о доступе только к электронному заключению по итогам медосвидетельствования или к любым медицинским данным гражданина.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке, закон «направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

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