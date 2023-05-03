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Аксёнов заявил, что в Крыму готовы к возможным провокациям Киева на 9 Мая

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Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил провокаций со стороны киевского режима в республике в праздничные дни.

«Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Аксёнов сообщил, что военный парад 9 мая и «Бессмертный полк» в регионе проводить не будут из соображений безопасности.

Также были отменены первомайские шествия.

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