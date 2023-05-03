Аксёнов заявил, что в Крыму готовы к возможным провокациям Киева на 9 Мая
Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил провокаций со стороны киевского режима в республике в праздничные дни.
«Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Аксёнов сообщил, что военный парад 9 мая и «Бессмертный полк» в регионе проводить не будут из соображений безопасности.
Также были отменены первомайские шествия.
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