Аксёнов заявил, что в Крыму готовы к возможным провокациям Киева на 9 Мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил провокаций со стороны киевского режима в республике в праздничные дни.

«Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Аксёнов сообщил, что военный парад 9 мая и «Бессмертный полк» в регионе проводить не будут из соображений безопасности.

Также были отменены первомайские шествия.