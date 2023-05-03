Захарова: межведомственная проработка ответа России на действия Польши началась
При этом она отметила, что говорить и называть конкретные предметные меры пока не считает возможным.
«На всё, что мы видим от официальной Варшавы — это не только факт захвата школы, но и в целом агрессивная антироссийская политика, — будет дан очень жёсткий ответ», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому выражен решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве.