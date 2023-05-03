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В Москве ввели в эксплуатацию 37 социальных объектов с начала года

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года в столице построили и ввели в эксплуатацию 37 социальных объектов.
В Москве ввели в эксплуатацию 37 социальных объектов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Введённые в эксплуатацию объекты расположены в разных районах города — вблизи новых или уже сформированных жилых кварталов», — уточнил вице-мэр.

По его словам, общая площадь объектов превышает 420 тыс. кв. м. Всего с начала 2023 года введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м недвижимости, отметил Бочкарёв.

Ранее «Известия» сообщали, что в России в I квартале спрос на новостройки вырос в среднем на 4,8%, стоимость 1 кв. м на первичном рынке увеличилась на 0,5%, согласно данным «Авито Недвижимости».

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