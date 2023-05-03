РИА Новости: подозреваемые в убийстве школьницы в Петербурге подростки снимали видео
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«Всё это фиксировалось на видео. Когда подозреваемый стал забивать девочку молотком, его знакомая снимала это крупным планом. Камера не дрожала, — рассказал собеседник агентства.
Между тем официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в СК по Санкт-Петербургу заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которых подозревают в совершении убийства своей 13-летней знакомой.
Как пишут «Невские новости», семиклассницу заманили в лес 16-летний юноша и его 15-летняя подруга.