В Оренбурге возбудили дело из-за попытки мужчины похитить деньги из выброшенного из окна пакета
- РИА Новости
Как пишет kp.ru, оренбурженка оставила дома у своей сестры пакет с крупной суммой наличных. Вспомнила она об этом, лишь выйдя из квартиры родственницы на улицу. Женщины решили, что лучший способ вернуть пакет с деньгами владелице — выбросить его из окна. Уточняется, что в нём находилось 715 тыс. рублей.
Падая с высоты, пакет зацепился за ветку дерева, деньги высыпались. Проходящий мимо мужчина предложил одной из женщин помочь собрать купюры, однако затем скрылся с пачкой денег.
Полицейские задержали похитителя, у него изъяли 695 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.