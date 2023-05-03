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В Оренбурге возбудили дело из-за попытки мужчины похитить деньги из выброшенного из окна пакета

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В Оренбурге задержали 39-летнего мужчину, который пытался похитить у жительницы города крупную сумму денег, высыпавшуюся из пакета, выброшенного из окна дома.
В Оренбурге возбудили дело из-за попытки мужчины похитить деньги из выброшенного из окна пакета
  • РИА Новости

Как пишет kp.ru, оренбурженка оставила дома у своей сестры пакет с крупной суммой наличных. Вспомнила она об этом, лишь выйдя из квартиры родственницы на улицу. Женщины решили, что лучший способ вернуть пакет с деньгами владелице — выбросить его из окна. Уточняется, что в нём находилось 715 тыс. рублей.

Падая с высоты, пакет зацепился за ветку дерева, деньги высыпались. Проходящий мимо мужчина предложил одной из женщин помочь собрать купюры, однако затем скрылся с пачкой денег.

Полицейские задержали похитителя, у него изъяли 695 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего мужчину, который пытался отправить в Норильск микроволновку с 2 кг наркотиков.

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