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В Москве мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» для детей пройдут 22—28 мая

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На площадках столичных детских технопарков с 22 по 28 мая пройдут мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» для школьников.
В Москве мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» для детей пройдут 22—28 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

На занятиях детей научат создавать мультфильмы, собирать электронные схемы, разрабатывать программы виртуальной реальности, уточнила заммэра Наталья Сергунина.

«Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями. К акции уже присоединилось больше 70 учреждений допобразования, и заявки продолжают поступать», — добавила она.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.

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