В Москве мастер-классы проекта «ТехноЗнайка» для детей пройдут 22—28 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
На занятиях детей научат создавать мультфильмы, собирать электронные схемы, разрабатывать программы виртуальной реальности, уточнила заммэра Наталья Сергунина.
«Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями. К акции уже присоединилось больше 70 учреждений допобразования, и заявки продолжают поступать», — добавила она.
Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с ФАН посоветовала не ограждать детей от современного видеоконтента.