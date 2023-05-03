Врач Вишнёва: при аллергическом конъюнктивите у детей необходимы антигистаминные

Доктор медицинских наук, замруководителя по науке НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Елена Вишнёва рассказала, как справляться с детским конъюнктивитом, возникающим в период пыления растений.

Аллергический конъюнктивит обычно выглядит так: глаза отекают и краснеют, начинается зуд, объяснила она в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

«Для снятия симптомов у детей, как и у взрослых, используются антигистаминные средства. Например, существуют глазные капли на основе действующего вещества олопатадина с удобным режимом дозирования, которые помогают снизить зуд в течение трёх минут», — сообщила Вишнёва.

По её словам, при аллергическом конъюнктивите важно соблюдать гигиену: ребёнок должен регулярно мыть руки с мылом, умываться после прогулки и менять одежду.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.