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Врач Вишнёва: при аллергическом конъюнктивите у детей необходимы антигистаминные

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Доктор медицинских наук, замруководителя по науке НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Елена Вишнёва рассказала, как справляться с детским конъюнктивитом, возникающим в период пыления растений.
Врач Вишнёва: при аллергическом конъюнктивите у детей необходимы антигистаминные
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Аллергический конъюнктивит обычно выглядит так: глаза отекают и краснеют, начинается зуд, объяснила она в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

«Для снятия симптомов у детей, как и у взрослых, используются антигистаминные средства. Например, существуют глазные капли на основе действующего вещества олопатадина с удобным режимом дозирования, которые помогают снизить зуд в течение трёх минут», — сообщила Вишнёва.

По её словам, при аллергическом конъюнктивите важно соблюдать гигиену: ребёнок должен регулярно мыть руки с мылом, умываться после прогулки и менять одежду.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.

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