В Москве можно попасть на виртуальную экскурсию по флагманским центрам больниц
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, пользователям доступны экскурсии по флагманским центрам Городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.
Участники виртуальных туров получат возможность увидеть работу медучреждений изнутри — от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, до диагностических отделений.
Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.