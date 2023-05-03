В Москве можно попасть на виртуальную экскурсию по флагманским центрам больниц

Департамент здравоохранения столицы запустил виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц. Серия туров в настоящее время доступна на сайте ведомства.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, пользователям доступны экскурсии по флагманским центрам Городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

Участники виртуальных туров получат возможность увидеть работу медучреждений изнутри — от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, до диагностических отделений.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.