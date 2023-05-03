РИА Новости: на аэродроме в Ленобласти загорелись покрышки

На Гостилицком аэродроме в Ленобласти произошло возгорание покрышек, пострадавших нет.

«На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет», — заявили в экстренных службах РИА Новости.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания в ангаре с вертолётами в регионе.

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.