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Исследование: 37% россиян лучше работают в солнечную погоду

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, как перемена погоды сказывается на работоспособности россиян. Так, 37% признались, что в солнечную погоду им работается лучше, чем в пасмурную.
Исследование: 37% россиян лучше работают в солнечную погоду
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем 22% респондентов рассказали о повышении личной эффективности в плохую погоду. 48% заявили, что не чувствуют связи между погодной обстановкой и своей мотивацией.

В ходе исследования выяснилось, что существует связь между уровнем заработка и зависимостью от погодных условий. Так, среди россиян с доходом менее 30 тыс. рублей метеочувствительными себя считают 45%, тогда как среди опрошенных с заработком выше 80 тыс. рублей таковыми себя считают 36%.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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