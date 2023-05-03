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Прокуратура организовала проверку после возгорания в ангаре с вертолётами в Ленобласти

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания в ангаре с вертолётами в Ленинградской области.
Прокуратура организовала проверку после возгорания в ангаре с вертолётами в Ленобласти
  • РИА Новости

Уточняется, что надзорное ведомство проводит «проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности».

«По предварительным данным, в ангаре, где находились два вертолёта, произошло задымление. Причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.

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