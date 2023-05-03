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Врач Чернышова: синяки могут свидетельствовать о хрупкости сосудов у пожилых

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Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала неочевидный признак хрупкости сосудов у пожилых людей.
Врач Чернышова: синяки могут свидетельствовать о хрупкости сосудов у пожилых
  • Gettyimages.ru

С возрастом сосуды теряют свою эластичность и становятся склонными к повреждениям, объяснила специалист «Москве 24».

«Косвенным признаком ломкости сосудов является внезапно возникающие синяки. То есть если человек даже слегка задел что-то и сразу же при любом таком прикосновении на коже возникает синяк, надо на это обратить внимание», — отметила Чернышова.

По её словам, в дальнейшем у таких людей может развиться острое нарушение мозгового кровообращения.

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