Диетолог Тихомирова посоветовала диабетикам воздержаться от кефира перед сном

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова опровергла миф о том, что употребление кефира на ночь якобы может привести к преддиабетному состоянию.

Правильно сквашенный кефир — это почти безуглеводный продукт, который практически не поднимает уровень инсулина и сахара, объяснила Тихомирова в беседе с «Известиями».

По её словам, человек с нормальной массой тела может выпивать перед сном кефир с жирностью в 2,5% без вреда для здоровья.

Однако людям с ожирением и диабетом стоит отказаться от этого напитка перед сном.

«Как правило, такие люди не следят за своим питанием и съедают за день большое количество калорий. В этом случае кефир, выпитый на ночь, усиливает общую большую калорийность рациона и приводит к лишнему весу», — подытожила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить человеку развитием панкреатита и холецистита.