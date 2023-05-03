Диетолог Тихомирова посоветовала диабетикам воздержаться от кефира перед сном
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Правильно сквашенный кефир — это почти безуглеводный продукт, который практически не поднимает уровень инсулина и сахара, объяснила Тихомирова в беседе с «Известиями».
По её словам, человек с нормальной массой тела может выпивать перед сном кефир с жирностью в 2,5% без вреда для здоровья.
Однако людям с ожирением и диабетом стоит отказаться от этого напитка перед сном.
«Как правило, такие люди не следят за своим питанием и съедают за день большое количество калорий. В этом случае кефир, выпитый на ночь, усиливает общую большую калорийность рациона и приводит к лишнему весу», — подытожила диетолог.
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