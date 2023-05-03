Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в регионе.

«Сейчас с огнём борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов», — написал он в Telegram.

Также он отметил, что в настоящий момент тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС по краю Олег Волынкин. Для локализации возгорания спасатели применяют пену.

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.