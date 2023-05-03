Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в регионе.
Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае
  • РИА Новости

«Сейчас с огнём борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов», — написал он в Telegram.

Также он отметил, что в настоящий момент тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС по краю Олег Волынкин. Для локализации возгорания спасатели применяют пену.

Ранее глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить