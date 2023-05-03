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Экономист Костиков посоветовал планировать бюджет для оптимизации расходов

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Игорь Костиков, доктор экономических наук, председатель совета общероссийской общественной организации «ФинПотребСоюз», посоветовал россиянам начать планировать семейный бюджет, чтобы оптимизировать расходы.
Экономист Костиков посоветовал планировать бюджет для оптимизации расходов
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Начать стоит с подсчёта ожидаемых доходов и намеченных расходов, а затем еженедельно просматривать и обновлять этот план, посоветовал Костиков в интервью Радио Sputnik.

Следует разделить запланированные траты на две категории — обязательные и необязательные. К обязательным можно отнести оплату жилья, коммунальных услуг, плату за обучение ребёнка, расходы на лекарства и еду.

«Всё остальное — это необязательные траты. Когда вы определите, что для вас первостепенно, а что второстепенно, вы сможете сократить расходы», — резюмировал эксперт.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.

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