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Диетолог Залётова предупредила о вреде нектаров из-за избытка сахара

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Врач-диетолог Татьяна Залётова предупредила, что напитки с содержанием фруктового сока могут способствовать набору веса.
Диетолог Залётова предупредила о вреде нектаров из-за избытка сахара
  • Gettyimages.ru

Фруктовые соки не являются продуктами здорового питания, поскольку в их состав входит слишком много сахара, отметила диетолог в интервью Радио Sputnik.

Это касается и свежевыжатых соков, подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в нектарах промышленного производства всегда присутствует добавленный сахар. Самые вредные соковые продукты — это нектары из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов, подытожила Залётова.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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