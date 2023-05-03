Диетолог Залётова предупредила о вреде нектаров из-за избытка сахара
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Фруктовые соки не являются продуктами здорового питания, поскольку в их состав входит слишком много сахара, отметила диетолог в интервью Радио Sputnik.
Это касается и свежевыжатых соков, подчеркнула специалист.
Она также отметила, что в нектарах промышленного производства всегда присутствует добавленный сахар. Самые вредные соковые продукты — это нектары из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов, подытожила Залётова.
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