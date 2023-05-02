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В Подмосковье отремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

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В Московской области в 2023 году отремонтируют пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Работы будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Подмосковье отремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Ремонтные работы пройдут в пяти городах — Красногорске, Коломне, Серебряных Прудах, Раменском и Наро-Фоминске. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей области», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

В частности, ремонтные работы уже начались на улице в Серебряных Прудах, названной в честь Петра Романова.

Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.

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