В Подмосковье отремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

В Московской области в 2023 году отремонтируют пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Работы будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс. «Ремонтные работы пройдут в пяти городах — Красногорске, Коломне, Серебряных Прудах, Раменском и Наро-Фоминске. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей области», — заявил глава ведомства Алексей Гержик. В частности, ремонтные работы уже начались на улице в Серебряных Прудах, названной в честь Петра Романова. Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.