Специалист Павлов разъяснил тонкости возврата средств за «проблемную» машину

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что покупатель автомобиля, столкнувшийся с ненадлежащим сервисом, может требовать возврата средств по цене новой машины вплоть до её текущей стоимости.

В беседе с НСН эксперт пояснил, что потребитель вправе обращаться с претензией к новому собственнику, если компания прекратила свою деятельность в России.

«Если компания ещё не ликвидировалась, то можно обращаться к ней, потому что, как правило, за это отвечает компания-импортёр. Если у компании появился новый собственник, можно обращаться к нему. При покупке таких активов нужно понимать, что покупаются не только производственные мощности, к компаниям переходит и ответственность перед потребителями», — уточнил Павлов.

Как отметил эксперт, в некоторых случаях функции, которых потребитель лишается, никак не восполнить.

«Сторонними приложениями или сигнализацией на некоторых машинах, например, нельзя сделать автозапуск, если его отключили на программном уровне. Или закрытие дверей или дистанционный запуск. Это может быть очень существенно для потребителя, и он может требовать вплоть до возврата уплаченной суммы», — считает Павлов.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Inforeactor перечислил тонкости использования каршеринга. В частности, он отметил, что цена аренды зависит от того, машиной какой марки пользуется водитель, как часто арендует её, какие расстояния преодолевает.