Эпидемиолог Гундаров прокомментировал ситуацию с заболеваемостью корью
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В беседе с Общественной службой новостей он посоветовал укреплять иммунитет.
«Нужно придерживаться нормального питания и быть уверенным, что если заболел, то ничего страшного не случится», — сказал Гундаров.
Тем временем в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы отметили, что вакцинироваться от кори стоит взрослым и детям, которые ранее не были привиты и не болели корью, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
«Обеспечение медучреждений вакциной происходит в рамках национального календаря прививок за счёт федеральных поставок. В настоящее время во всех городских поликлиниках имеется запас вакцины в достаточном количестве», — сказали в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.