Эпидемиолог Гундаров прокомментировал ситуацию с заболеваемостью корью

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что единичные случаи кори были всегда и заболевание существует так же, как, например, полиомиелит.

В беседе с Общественной службой новостей он посоветовал укреплять иммунитет.

«Нужно придерживаться нормального питания и быть уверенным, что если заболел, то ничего страшного не случится», — сказал Гундаров.

Тем временем в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы отметили, что вакцинироваться от кори стоит взрослым и детям, которые ранее не были привиты и не болели корью, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Обеспечение медучреждений вакциной происходит в рамках национального календаря прививок за счёт федеральных поставок. В настоящее время во всех городских поликлиниках имеется запас вакцины в достаточном количестве», — сказали в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.