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Суд приговорил к 3,5 года колонии фигурантов дела, связанного с убийством Дарьи Дугиной

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Суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, обвиняемых в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной покинули Россию.
Суд приговорил к 3,5 года колонии фигурантов дела, связанного с убийством Дарьи Дугиной
  • РИА Новости
  • © Артем Жильцов

Об этом сообщает ТАСС.

Решение вынес Пролетарский районный суд Тулы.

«Александра Сучкова и Андрея Кузнецова... приговорили к 3,5 года в колонии общего режима», — сообщило агентство.

Ранее два фигуранта частично признали свою вину.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

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