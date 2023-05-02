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Путин заявил, что самодостаточность в ключевых сферах лежит в основе суверенитета России

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Самодостаточность в ключевых сферах является основой суверенитета России. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, суверенитет является ключевым фактором сохранения России и её территориальной целостности.

«Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности», — приводит РИА Новости заявление Путина во время совещания с членами правительства.

Ранее российский лидер сообщил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены, все ресурсы для этого есть.

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