Врач Щепеляев заявил о сложностях при диагностике сезонной аллергии и ОРВИ

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что очень сложно различить сезонную аллергию и ОРВИ.

«В данной ситуации даже врачу бывает сложно. Иногда мы совершаем ошибки на первых осмотрах. Если у больного температура, то у больного, скорее всего, это не аллергия, так как очень большая редкость — проявление болезни с высокой температурой», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, пациенты с простудными заболеваниями чаще всего жалуются именно на температуру.

«Вначале сложно дифференцировать боли. Основное, что может помочь дифференцировать ОРВИ и аллергию, — это повышенная температура», — отметил Щепеляев.

Что касается аллергии, то врач напомнил, что облегчить своё состояние можно благодаря симптоматической терапии, соблюдению режима и диеты.

«Большинство аллергиков к сезону цветения начинают готовиться заранее. Пациенты приходят к аллергологу-иммунологу где-то в сентябре, чтобы обследоваться», — добавил он.

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