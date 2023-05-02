Врач Щепеляев заявил о сложностях при диагностике сезонной аллергии и ОРВИ

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Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что очень сложно различить сезонную аллергию и ОРВИ.
Врач Щепеляев заявил о сложностях при диагностике сезонной аллергии и ОРВИ
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  • © Laurentiu Iordache / 500px

«В данной ситуации даже врачу бывает сложно. Иногда мы совершаем ошибки на первых осмотрах. Если у больного температура, то у больного, скорее всего, это не аллергия, так как очень большая редкость — проявление болезни с высокой температурой», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, пациенты с простудными заболеваниями чаще всего жалуются именно на температуру.

«Вначале сложно дифференцировать боли. Основное, что может помочь дифференцировать ОРВИ и аллергию, — это повышенная температура», — отметил Щепеляев.

Что касается аллергии, то врач напомнил, что облегчить своё состояние можно благодаря симптоматической терапии, соблюдению режима и диеты.

«Большинство аллергиков к сезону цветения начинают готовиться заранее. Пациенты приходят к аллергологу-иммунологу где-то в сентябре, чтобы обследоваться», — добавил он.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24» предостерёг от бесконтрольного приёма витамина D. Он объяснил, что это может вызвать ряд опасных последствий для здоровья.

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