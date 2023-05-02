Врач Щепеляев заявил о сложностях при диагностике сезонной аллергии и ОРВИ
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«В данной ситуации даже врачу бывает сложно. Иногда мы совершаем ошибки на первых осмотрах. Если у больного температура, то у больного, скорее всего, это не аллергия, так как очень большая редкость — проявление болезни с высокой температурой», — сказал он в беседе с Nation News.
По его словам, пациенты с простудными заболеваниями чаще всего жалуются именно на температуру.
«Вначале сложно дифференцировать боли. Основное, что может помочь дифференцировать ОРВИ и аллергию, — это повышенная температура», — отметил Щепеляев.
Что касается аллергии, то врач напомнил, что облегчить своё состояние можно благодаря симптоматической терапии, соблюдению режима и диеты.
«Большинство аллергиков к сезону цветения начинают готовиться заранее. Пациенты приходят к аллергологу-иммунологу где-то в сентябре, чтобы обследоваться», — добавил он.
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