В Москве сократили сроки оформления земельных госуслуг

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В Москве сократили сроки предоставления трёх услуг Департамента городского имущества, заявил заммэра Владимир Ефимов.
В Москве сократили сроки оформления земельных госуслуг
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает НСН.

Речь идёт об оформлении земельных участков в аренду, в бессрочное и безвозмездное пользование.

«Сроки предоставления земельных участков сокращены до 14 дней», — сказал Ефимов.

Он отметил, что это позволит ускорить процедуру введения в строй объектов жилой, социальной и коммерческой недвижимости, снизит временные издержки пользователей городских земель.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье застройщики получили возможность уведомлять о сносе зданий онлайн.

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