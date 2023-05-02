Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона
«Что касается восстановления домов — это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, что он проблем не видит, возможности такие есть, и нужно это сделать», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что на восстановление пострадавшей от пожаров инфраструктуры Свердловской области потребуется, предварительно, около 2 млрд рублей.
Власти Свердловской области также выделят порядка 95 млн рублей для выплат пострадавшим в результате пожара жителям посёлка Сосьва.