Глава Минюста Чуйченко предложил построить новое лечебное учреждение в Сосьве

Глава Минюста России Константин Чуйченко во время совещания с президентом Владимиром Путиным предложил построить новое современное лечебно-исправительное учреждение в посёлке Сосьва вместо сгоревшего.

«Предлагается на месте сгоревшего учреждения построить новое современное лечебно-исправительное учреждение общей площадью 21 тыс. кв. метров с лимитом 300 мест и количеством сотрудников до 300», — сказал он. Слова министра цитирует ТАСС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что на восстановление пострадавшей от пожаров инфраструктуры региона потребуется, предварительно, около 2 млрд рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в Сосьве увеличилось до двух. СК завёл два дела по факту пожара в посёлке.