Глава Минюста Чуйченко предложил построить новое лечебное учреждение в Сосьве

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Глава Минюста России Константин Чуйченко во время совещания с президентом Владимиром Путиным предложил построить новое современное лечебно-исправительное учреждение в посёлке Сосьва вместо сгоревшего.
Глава Минюста Чуйченко предложил построить новое лечебное учреждение в Сосьве
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Предлагается на месте сгоревшего учреждения построить новое современное лечебно-исправительное учреждение общей площадью 21 тыс. кв. метров с лимитом 300 мест и количеством сотрудников до 300», — сказал он. Слова министра цитирует ТАСС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что на восстановление пострадавшей от пожаров инфраструктуры региона потребуется, предварительно, около 2 млрд рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в Сосьве увеличилось до двух. СК завёл два дела по факту пожара в посёлке.

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