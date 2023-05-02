РИА Новости: баскетболист ЦСКА Швед не был пьян во время нападения неизвестных
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По информации РИА Новости, Швед и компания, которая позже набросилась на спортсмена, сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании возникли проблемы с администрацией из-за количества забронированных мест.
Отмечается, что баскетболист является постоянным клиентом ресторана, в котором находился, поэтому администрация заведения его знает.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку после нападения на Шведа.