РИА Новости: баскетболист ЦСКА Швед не был пьян во время нападения неизвестных

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед не был в состоянии алкогольного опьянения во время хулиганского нападения на него.

По информации РИА Новости, Швед и компания, которая позже набросилась на спортсмена, сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании возникли проблемы с администрацией из-за количества забронированных мест.

Отмечается, что баскетболист является постоянным клиентом ресторана, в котором находился, поэтому администрация заведения его знает.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку после нападения на Шведа.