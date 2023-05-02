В Тверской области поздравили ветерана войны Тер-Саакян со 100-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил со 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Анну Тер-Саакян во вторник, 2 мая.
В Тверской области поздравили ветерана войны Тер-Саакян со 100-летием
  • Gettyimages.ru
  • © Itaru Sugita / EyeEm

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Тер-Саакян родилась в Тамбовской области, а в настоящее время проживает в Кимрах. В 18 лет она ушла на фронт, где работала медицинской сестрой в военном эвакуационном госпитале. Награждена медалью Жукова.

«Ваша жизнь — это яркое подтверждение тому, что нашему народу присущи настоящие мужество и сила духа... Ваш труд стал частью героического наследия нашей Родины», — отметил в своём поздравлении Руденя.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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