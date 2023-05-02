Студентка из Оренбурга победила в конкурсе на создание эмблемы акции «Ночь географии — 2023»

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Студентка Оренбургского государственного университета Айслу Сальмухаметова стала победителем Международного конкурса «Стань автором символа «Ночи географии — 2023».
Студентка из Оренбурга победила в конкурсе на создание эмблемы акции «Ночь географии — 2023»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает RIA56.

Всего на конкурс поступило 159 проектов от 113 участников из 31 региона страны, а также из Беларуси, Германии, Израиля и Ливана.

Работа победителя украсит афиши, баннеры и другие медиаматериалы, сувенирную продукцию акции Русского географического общества, сообщили в региональном правительстве.

«Ночь географии» в 2023 году пройдёт со 2 по 4 июня.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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