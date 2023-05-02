Гособвинение запросило больше трёх лет колонии для нескольких фигурантов дела Дугиной
- РИА Новости
«Прошу суд признать виновными Сучкова Александра Юрьевича и Кузнецова Андрея Петровича... и назначить наказание в виде лишения свободы... на 3 года 11 месяцев», — цитирует представителя гособвинения ТАСС.
Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.