СК: в Мелитополе взорвалось самодельное взрывное устройство

Короткая ссылка
Самодельное взрывное устройство взорвалось в Мелитополе, когда замначальника ГУ МВД по Запорожской области открыл ворота, выходя на работу.
СК: в Мелитополе взорвалось самодельное взрывное устройство
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России.

«2 мая 2023 года у ворот жилого дома по ул. Пирогова г. Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прилётах по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде.

Рогов также сообщал, что в Бердянске были слышны звуки двух взрывов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить