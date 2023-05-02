СК: в Мелитополе взорвалось самодельное взрывное устройство
- РИА Новости
Об этом сообщили в СК России.
«2 мая 2023 года у ворот жилого дома по ул. Пирогова г. Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прилётах по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде.
Рогов также сообщал, что в Бердянске были слышны звуки двух взрывов.