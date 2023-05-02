Врач Хухрев: злоупотребление витамином D может привести к хрупкости костей

Врач-терапевт Алексей Хухрев предостерёг от бесконтрольного приёма витамина D. Он объяснил, что это может вызвать ряд опасных последствий для здоровья.

«Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках», — заявил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он также отметил, что при избытке витамина D могут наблюдаться мышечные боли, а кости могут стать более хрупкими, притом что люди обычно употребляют этот витамин как раз для их укрепления.

Хухрев порекомендовал принимать витамин D только после консультации с врачом и строго соблюдать дозировку.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.