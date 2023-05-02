Путин поручил кабмину уточнить параметры механизма промышленной ипотеки

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Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня уточнить параметры механизма промышленной ипотеки.
Путин поручил кабмину уточнить параметры механизма промышленной ипотеки
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству поручено уточнить параметры механизма промышленной ипотеки с учётом оценки необходимости расширения сферы его действия, а также увеличения объёмов субсидирования и срока льготного кредитования.

Доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года.

В конце февраля сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.

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