Путин поручил кабмину уточнить параметры механизма промышленной ипотеки
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Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Правительству поручено уточнить параметры механизма промышленной ипотеки с учётом оценки необходимости расширения сферы его действия, а также увеличения объёмов субсидирования и срока льготного кредитования.
Доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года.
В конце февраля сообщалось, что правительство России направит 1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции.