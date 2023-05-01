Автоэксперт Славнов рассказал о тонкостях использования каршеринга
- РИА Новости
«За город неудобно ездить на арендованной машине, ведь её там не оставишь. Поэтому пользуюсь только своим автомобилем», — сказал Славнов в беседе с Inforeactor.
По его словам, прокатом выгоднее всего воспользоваться, если нужно перевезти какой-то груз, например для ремонта квартиры.
Славнов также напомнил о мерах безопасности.
«Нужно сфотографировать автомобиль с разных ракурсов перед поездкой и после неё. Чтобы на случай претензий у вас были доказательства», — сказал он.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.