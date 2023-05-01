Автоэксперт Славнов рассказал о тонкостях использования каршеринга

Автоэксперт Дмитрий Славнов перечислил тонкости использования каршеринга. В частности, он отметил, что цена аренды зависит от того, машиной какой марки пользуется водитель, как часто арендует её, какие расстояния преодолевает.

«За город неудобно ездить на арендованной машине, ведь её там не оставишь. Поэтому пользуюсь только своим автомобилем», — сказал Славнов в беседе с Inforeactor.

По его словам, прокатом выгоднее всего воспользоваться, если нужно перевезти какой-то груз, например для ремонта квартиры.

Славнов также напомнил о мерах безопасности.

«Нужно сфотографировать автомобиль с разных ракурсов перед поездкой и после неё. Чтобы на случай претензий у вас были доказательства», — сказал он.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.