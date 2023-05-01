Московская фабрика разработала 50 видов мороженого к летнему сезону

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Московская фабрика БРПИ разработала более 50 видов мороженого к лету, заявил глава инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Московская фабрика разработала 50 видов мороженого к летнему сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них — фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть — до 250 единиц видов», — отметил Овчинский.

При разработке новых видов специалисты ориентировались на спрос на натуральные продукты.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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