Московская фабрика разработала 50 видов мороженого к летнему сезону

Московская фабрика БРПИ разработала более 50 видов мороженого к лету, заявил глава инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них — фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть — до 250 единиц видов», — отметил Овчинский.

При разработке новых видов специалисты ориентировались на спрос на натуральные продукты.

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