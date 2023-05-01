Врач Нечаев рассказал о видах ортопедической обуви

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Врач высшей категории, травматолог-ортопед, председатель правления ассоциации «Лига подиатрии» Владимир Нечаев заявил, что ортопедическая обувь бывает лечебно-профилактической, послеоперационной и повышенной комфортности.
Врач Нечаев рассказал о видах ортопедической обуви
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«Ортопедическая обувь для терапии того или иного заболевания часто шьётся на заказ, индивидуально, и дополняется специальными вкладышами под определёнными отделами стопы, за исключением случаев, когда она предназначена для коррекции типичных патологий», — сказал Нечаев в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такая обувь также помогает комфортно передвигаться людям с тяжёлыми формами диабета, хронической венозной недостаточностью.

Врач добавил, что можно использовать и индивидуальные ортопедические стельки, которые являются важным элементом комплексного лечения.

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