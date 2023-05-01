Врач Болибок рассказал, как отличить аллергию от других заболеваний

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Врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что некоторые аллергики думают, что весной они простужаются из-за сквозняков в доме, но причиной болезни может быть именно аллергия.
Врач Болибок рассказал, как отличить аллергию от других заболеваний
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«Самым тяжёлым течением аллергии считается развитие бронхиальной астмы. В этом случае тоже многие грешат на простуду. Но есть один важный нюанс: при ОРВИ сначала повышается температура, а затем человек как будто задыхается. При астме температура тела не повышается», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Со своей стороны, врач высшей категории Галина Маханькова отметила, что самолечением лучше не заниматься.

«Когда аллергики испытывают сильную нагрузку на организм из-за весеннего цветения, я рекомендую пить больше воды и обязательно высыпаться. Также стоит внимательно отнестись к пищевым аллергенам», — посоветовала она.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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