В Петербурге благоустроят сад Динамо
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Специалисты должны построить площадки для занятий физкультурой и спортом, создать зоны для отдыха. Также на территории сада появятся кинетические арт-скульптуры, декоративные кустарники.
Работы пройдут в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.