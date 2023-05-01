В Петербурге благоустроят сад Динамо

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В Санкт-Петербурге в 2023 году благоустроят сад Динамо, расположенный на пересечении улиц Заставской и Цветочной.
В Петербурге благоустроят сад Динамо
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Специалисты должны построить площадки для занятий физкультурой и спортом, создать зоны для отдыха. Также на территории сада появятся кинетические арт-скульптуры, декоративные кустарники.

Работы пройдут в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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