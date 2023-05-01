В Запорожской области при сборке взрывного устройства погиб мужчина

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В селе Константиновка Запорожской области мужчина погиб от взрыва самодельного взрывного устройства.
В Запорожской области при сборке взрывного устройства погиб мужчина
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области 29 апреля 2023 года в отдельно стоящем сарае произошёл самоподрыв СВУ с поражающими элементами, в результате чего погиб местный житель 1961 года рождения, который его собрал», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной взрыва стало срабатывание безоболочечного взрывного устройства с массой заряда около 2 кг.

Кроме того, на месте инцидента найдено второе устройство с массой взрывчатого вещества 500 граммов без детонатора с готовыми поражающими элементами.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прилётах по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде.

Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП в результате взрыва в Гатчинском районе Ленобласти.

Отмечается, что руководство прокуратуры региона координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб на месте происшествия.

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