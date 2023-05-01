В Запорожской области при сборке взрывного устройства погиб мужчина

В селе Константиновка Запорожской области мужчина погиб от взрыва самодельного взрывного устройства.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области 29 апреля 2023 года в отдельно стоящем сарае произошёл самоподрыв СВУ с поражающими элементами, в результате чего погиб местный житель 1961 года рождения, который его собрал», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной взрыва стало срабатывание безоболочечного взрывного устройства с массой заряда около 2 кг.

Кроме того, на месте инцидента найдено второе устройство с массой взрывчатого вещества 500 граммов без детонатора с готовыми поражающими элементами.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прилётах по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде.

Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП в результате взрыва в Гатчинском районе Ленобласти.

Отмечается, что руководство прокуратуры региона координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб на месте происшествия.