В Запорожской области при сборке взрывного устройства погиб мужчина
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области 29 апреля 2023 года в отдельно стоящем сарае произошёл самоподрыв СВУ с поражающими элементами, в результате чего погиб местный житель 1961 года рождения, который его собрал», — сказано в сообщении.
Уточняется, что причиной взрыва стало срабатывание безоболочечного взрывного устройства с массой заряда около 2 кг.
Кроме того, на месте инцидента найдено второе устройство с массой взрывчатого вещества 500 граммов без детонатора с готовыми поражающими элементами.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о прилётах по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ в Павлограде.
Кроме того, прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП в результате взрыва в Гатчинском районе Ленобласти.
Отмечается, что руководство прокуратуры региона координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб на месте происшествия.